Москва выделила 170 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2024 году Москва выделила инвесторам около 170 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Это более чем в три раза превышает показатели 2023-го, когда город предоставил 53 гектара, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках реализации МаИП в столице появятся образовательные учреждения, спорткомплексы, промышленные и коммерческие здания. Общая площадь объектов превысит 1,7 миллиона квадратных метров, подчеркнул Ефимов.

Масштабный инвестиционный проект – это особый статус, который могут получить производственные комплексы, инновационные центры и другие объекты. Для их строительства Москва выделяет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего участков инвесторам предоставили в ТиНАО – 16, их общая площадь составляет 125 гектаров. На них возведут спортивные и общественно-деловые комплексы, а также производственные объекты.

Так, три участка в Коммунарке выделили для возведения общественно-деловых центров. В зданиях могут разместиться отделения банков, офисы, рестораны, кафе и магазины. В этом же районе построят многофункциональный комплекс площадью 44 тысячи квадратных метров.

В Раменках возведут центр дополнительного образования. В нем будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов.

Между тем в районах Отрадное и Южное Медведково возведут производства по пошиву одежды в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Москва заключила с инвесторами договоры аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год. Так, на северо-востоке Москвы создадут 650 рабочих мест.

