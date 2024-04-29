Спортивный кластер расширят в Ново-Переделкине в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские власти предоставили инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в целях расширения спорткомплекса в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

"В Ново-Переделкине в составе спортивного кластера "Арктика" работают различные спортивные объекты – ледовые арены, футбольные поля, тренажерные залы, бассейн, беговые дорожки, баскетбольная площадка и другие. Для расширения комплекса инвестору предоставили участок площадью 0,63 гектара", – уточнил он.

По данным руководителя департамента, расширение позволит не только создать благоприятные условия для воспитания спортсменов, но и даст привлечь еще больше горожан к массовым занятиям спортом. Общие инвестиции в проект оцениваются в 450 миллионов рублей.

Инвестор получил земельный участок сроком на 5 лет. За это время фирма должна построить новый объект для спортивного кластера, чья площадь составит 3,4 тысячи квадратных метров. Ранее здесь уже завершили футбольный манеж и открытые площадки.

Как уточнил гендиректор спортивного кластера Александр Фисенко, следующим шагом будет проектирование и постройка спортивной гостиницы. Это позволит участникам турниров приезжать сюда и проводить сборы.

"На участке также будет создана дополнительная современная парковка с возможностью принимать автобусы", – добавил он.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов указывал, что готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса "Стальной" в Алексеевском районе Москвы оценивается в 25%. На данный момент строители уже завершили монолитные работы в подземной части комплекса.