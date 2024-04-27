Cтрелково-охотничий клуб построят в поселении Кленовском в ТиНАО

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​Многофункциональный стрелково-охотничий клуб возведут в Троицком административном округе, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Общая площадь объекта составит около трех тысяч квадратных метров. Стрелково-охотничий клуб построят за счет инвестора по адресу поселение Кленовское, квартал № 243, земельный участок 1. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки в отношении этого участка, отметила председатель комитета.

"Сейчас участок свободен от застройки", – передает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы слова Княжевской.

В рамках проекта построят административное здание, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивное стрельбище. В стрелково-охотничьем клубе поставят точки общественного питания и обустроят зоны туристического обслуживания.

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