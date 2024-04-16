Крытый бассейн с панорамным остеклением появится в районе Марьина Роща

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Бассейн с панорамным остеклением откроется в Марьиной Роще по адресу улица Веткина, владение 2. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"В рамках строительства двух жилых корпусов, рассчитанных на 1 104 квартиры, появится шестиэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить фитнес-центр общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров с 25-метровым бассейном и SPA-зоной", – уточнил он.

Кроме того, на площади 2,1 тысячи квадратных метров здесь разместятся офисы.

Бочкарев уточнил, что строительные работы планируется завершить до конца 2027 года. Общая площадь всех корпусов составит 98,2 тысячи "квадратов". В жилом комплексе возведут два корпуса, объединенные двухуровневым подземным паркингом на 545 машино-мест и стилобатом.

Смотровую галерею обустроят в одном из корпусов. Также еще одна площадка будет оборудована на кровле стилобата.

По мнению главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, комплекс имеет удачное расположение, которое поможет привлечь не только жителей этого района, но и других. Власти города прикладывают все усилия, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни и досуга горожан, резюмировала она.

Ранее Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в районе Раменки.

Он обратил внимание, что решение о строительстве ФОКа на месте старого здания приняли по просьбе москвичей. По словам мэра, в комплексе есть плавательные бассейны и тренажерные залы для занятий всеми видами спорта.

