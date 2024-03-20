ФОК с двумя бассейнами в районе Крюково планируется достроить до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Горизонт" с двумя бассейнами в Зеленограде в районе Крюково планируют завершить до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Готовность всего комплекса составляет 70%. Строители полностью завершили монтаж подсистем и приступили к устройству декоративного фасада", – уточнил заммэра.

Бочкарев добавил, что объект возводят по адресу улица Середниковская, земельный участок 5.

Специалисты продолжают устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей. Также в активной фазе находятся работы по устройству чаш обоих бассейнов, готовность чистовой отделки оценивается на 50%.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в спорткомплексе площадью около четырех тысяч квадратных метров, помимо бассейнов, разместят тренажерный зал, административные помещения и буфет. В сутки количество посетителей здания составит более 1 050 человек.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что в Зеленограде, как и по всей столице, количество спортобъектов с каждым годом только увеличивается. Сейчас в распоряжении москвичей находятся более 29 тысяч зон для активного отдыха. К тому же до 2025 года в мегаполисе планируется завершить постройку еще 50 таких объектов.

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