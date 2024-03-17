Физкультурно-оздоровительный комплекс построили в Крюкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Крюково завершено строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, площадь построенного спортивного комплекса составляет 6,4 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены залы для фитнеса, танцев, гимнастики, акробатики и йоги, а также сопутствующие помещения для кафе и магазина.

Помимо этого, на прилегающей территории есть парковка на 48 мест. А на третьем этаже ФОКа обустроена терраса, с которой открывается панорамный вид.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с 2018 года столичные спортивные организации получили от города 65 зданий и помещений общей площадью около 250 квадратных метров. 14 переданных помещений располагаются на востоке города, 11 – на западе, 7 – на юге, по 6 – на северо-востоке и юго-западе, 4 – в центре.

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