Крупный общеобразовательный комплекс появится в поселении Десеновском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный комплекс намерены построить в ТиНАО, он будет включать школу на 1 350 мест и детский сад на 350 мест. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Учреждение будет состоять из школы переменной высотности, от двух до четырех этажей, а также трехэтажного детского сада. Общая площадь составит 26,6 тысячи "квадратов", добавил Бочкарев.

По его словам, объект построят за счет инвестора, после ввода в эксплуатацию весь комплекс передадут Москве. Вице-мэр добавил, что на прилегающей территории возведут амфитеатр – зону отдыха и занятий на открытом воздухе.

Кроме того, там появится спортивная зона, состоящая из площадок для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис, дорожек для прыжков в длину, круговых беговых дорожек и 100-метровых полос для бега на время. На территории перед главным входом в школу создадут парадную площадь для организации линеек и массовых мероприятий.

В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что столица выдала свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на возведение комплекса.

"Фасады здания будут комбинированы белым штукатурным и вентилируемыми панелями нескольких цветов. В оформлении территории применена геопластика и ландшафтный дизайн, который включает богатое разнообразие деревьев, кустарников и цветов – в общей сложности более 80 видов", – отметил Кузнецов.

Образовательный комплекс намерены разместить в районе Новые Ватутинки в микрорайоне Десна Десеновского поселения. ООО "РОСТ" станет девелопером проекта.

В центральной части объекта появятся библиотечный центр и обеденный зал. В блоке основной и средней школы заработают IT-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы.

Ранее стало известно, что в столичном Дмитровском районе построят школу на 800 воспитанников. Начало возведения учебного заведения на 12,3 тысячи квадратных метров запланировано весной этого года, поделился Бочкарев. В школе появится 32 кабинета, 12 из которых будут предназначаться для начальных классов.

Новый детсад на 225 мест построят в Коммунарке