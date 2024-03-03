Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Уже девять домов в ТиНАО введены в эксплуатацию по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Как отметил мэр, в настоящий момент строятся еще четыре здания и десять находятся в стадии проекта.

Градоначальник подчеркнул, что новые квартиры уже получили около 8 700 человек. Всего в ТиНАО новое жилье будет предоставлено более чем 22 тысячам жителей. Параллельно со строительством новых домов также будет развиваться и социальная инфраструктура. В частности, будут построены детские сады в Коммунарке, Десеновском, Московском и Внуковском поселениях. В Филимонковском строят детско-взрослую поликлинику.

"В Рязановском планируют сразу четыре садика, три из них – по программе стимулирования создания мест приложения труда. В Коммунарке проектируют школу на 1200 мест. В Десеновском, Московском, Филимонковском запланированы образовательные комплексы", – подчеркнул мэр.



Также Собянин отметил, что в поселении Московский возводится большой спортивный объект с памп-треком и площадками для волейбола и воркаута. А в поселении Первомайском планируется организовать спортивно-реабилитационный комплекс.



Ранее Собянин рассказал о расширении социальной инфраструктуры ЦАО. Как отметил мэр, шесть новостроек уже переданы новоселам. Новые дома расположены в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. Жители 35 старых домов уже приступили к переезду.