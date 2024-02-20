Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации началась во многих районах Москвы. В частности, в Можайском, где в нее вошли 148 домов, в которых живут 25,3 тысячи человек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По данным градоначальника, шесть жилых комплексов построили и передали новоселам, еще три ЖК готовятся к передаче под заселение. Также в строительстве и проектировании находятся четыре новостройки на улицах Багрицкого, Говорова, Вяземской и Кубинке.

"Новостройки появляются преимущественно на месте расселенных и демонтированных домов", – напомнил Собянин.

Он добавил, что за последние годы удалось существенно улучшить транспортную доступность района. В Можайском открыли новые станции метрополитена и запустили МЦД-1, а также новую вылетную магистраль – проспект Багратиона. Помимо этого, запланирована реконструкция улиц Верейской и Генерала Дорохова.

Градоначальник отметил, что специалисты благоустроили парковую зону у пруда на улице Кутузова и сквер "Дубки". В Козловском лесу, который расположен рядом со станцией "Давыдково", создали парк, указал он.

По словам Собянина, сейчас реконструируются поликлиники, запланировано строительство капитального спорткомплекса на Верейской улице.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что программа реновации в Москве вышла на масштабные объемы реализации, уже сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения. Он подчеркнул, что сегодня ведется переселение жителей почти тысячи домов, в стадии переезда находятся 154 тысячи жителей.

До этого Собянин отметил, что в новостройках, построенных по программе реновации, все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности от дома. По его данным, почти 600 нежилых помещений в зданиях занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты.

Почти 3,5 тыс жителей СВАО переехали в новые дома по программе реновации в 2023 году