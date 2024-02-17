Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В новостройках, построенных по программе реновации, все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности от дома. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, почти 600 нежилых помещений в зданиях, построенных по программе реновации, занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты, благодаря которым повышается уровень жизни новоселов.

Мэр Москвы также подчеркнул, что часть площадей реализована на электронных торгах. В них принимают участие как предприниматели, так и физические лица.

Ранее Собянин сообщил о том, что более 51 тысячи семей уже завершили переезд в новые квартиры с начала реализации программы реновации в столице.

До этого заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2024 году Москва предложит инвесторам 35 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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