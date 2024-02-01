Москва выставит на торги 35 проектов КРТ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2024 году Москва предложит инвесторам 35 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь участков составит почти 440 гектаров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"До конца этого года мы планируем провести торги на право комплексного развития территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков по 35 проектам. На них планируется возвести около 8,3 миллиона квадратных метров недвижимости", – сообщил он.

Благодаря реализации проектов в Москве появятся более 118 тысяч новых рабочих мест. На участках построят городские кварталы со всей необходимой инфраструктурой.

Территории располагаются в десяти столичных округах: ЦАО, ЗАО, СЗАО, САО, ЗелАО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО. Инвесторы возведут там 3,4 миллиона "квадратов" жилья, в том числе по программе реновации, а также 4,9 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств, общественно-деловых пространств, гостиниц, офисов, магазинов и других, уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Ранее стало известно, что Москва подписала контракт о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны Огородный проезд площадью свыше 15 гектаров. Там построят свыше 192 тысяч квадратных метров недвижимости. По итогам реализации проекта создадут 2,7 тысячи рабочих мест.



Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий