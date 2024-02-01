Собянин рассказал, как городские торги помогают предпринимателям развивать дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 2,6 тысячи бизнес-объектов удалось реализовать на торгах в Москве в прошлом году. Об этом Сергей Собянин рассказал подробнее в своем официальном телеграм-канале.

"Актуальная информация об аукционах публикуется на столичном Инвестпортале. Там можно посмотреть фото или совершить 3D-тур по объектам, записаться на осмотр. Раздел "Имущество от города" обновляется ежедневно", – говорится в его публикации.

В настоящее время на этой площадке представлено свыше трех тысяч лотов, отметил мэр. Он также уточнил, что торги проводятся онлайн, как и процедура подписания договора.

Собянин заметил, что больше всего в прошлом году было реализовано коммерческих помещений и зданий. Также предприниматели активно интересуются нестационарными торговыми объектами, поскольку они не требуют больших вложений для открытия.

Кроме того, есть возможность арендовать земельный участок для строительства зданий под открытие магазинов, кафе и ресторанов, добавил Собянин.

Ранее на городские торги по аренде выставили нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома в районе Хорошёво-Мнёвники. Площадь помещения составляет около 600 квадратных метров. С победителем торгов подпишут договор аренды на 25 лет.

Объект находится по адресу улица Берзарина, дом 19, корпус 1. В пешей доступности от дома находятся остановки общественного транспорта.



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