Собянин утвердил еще три проекта комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице утвердили три новых проекта комплексного развития территорий. Сергей Собянин рассказал об этом подробнее в своем официальном телеграм-канале.

"На месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий в районах Нижегородском, Левобережном, Ховрино и Зюзино появятся новые городские кварталы. Построим больше 254 тысяч квадратных метров недвижимости – общественно-деловые, социальные, коммунальные объекты и жилье по программе реновации", – говорится в его публикации.

Так, на участке нежилой застройки по адресу Левобережная улица, владение 6А, возведут дома и социальные объекты: детский сад на 175 воспитанников и школу на 550 мест, уточнил мэр.

Градоначальник также обратил внимание, что на месте бывшей промзоны Карачарово появятся гостиница, ТЦ, отделения банков, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный центры.

Кроме того, новые жилые дома построят на Севастопольском проспекте, владении 61, корпусах 1 и 2, Нахимовском проспекте, рядом с домом 21, на Азовской улице, владении 28, и на Болотниковской улице, владении 1, добавил Собянин.

В результате реализации проектов в рамках комплексного развития территорий в Москве появятся более 1,8 тысячи рабочих мест, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Москва подписала контракт о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны Огородный проезд площадью свыше 15 гектаров. Заммэра Владимир Ефимов уточнил, что инвестор был определен в ходе торгов.

Участки находятся в столичных районах Бутырском и Марьина Роща. В шаговой доступности расположены станции метро "Бутырская" и "Дмитровская".



Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ