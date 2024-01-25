Более 309 га земли реорганизуют городские операторы по программе КРТ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Назначенные городом операторы реорганизуют в Москве более 309 гектаров земли по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

"По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы построят более 6,1 миллиона квадратных метров недвижимости. На месте заброшенных участков и территорий с недостроями и устаревшими объектами появятся современные городские кварталы", – сообщил он.

В реализацию проектов инвестируют более двух триллионов рублей. Благодаря строительству новых объектов в городе появятся свыше 70 тысяч новых рабочих мест.

Земельные участки располагаются в ВАО, ЗАО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗелАО. Городские операторы построят там объекты социнфраструктуры, в частности школы, детские сады, ФОК, а также жилье по программе реновации и другую недвижимость, уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Ранее стало известно, что Москва и Сбер разработали банковский продукт для финансирования проектов КРТ. Общий срок проектного финансирования будет определяться договором о комплексном развитии территории, но не более 15 лет. Финансирование каждого этапа будут вести не более семи лет.

