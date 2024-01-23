Москва и Сбер разработали продукт для финансирования проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти и Сбер разработали банковский продукт для финансирования проектов по московской программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

"Он позволит финансировать застройку уже на начальном этапе, девелоперы смогут быстрее приступить к строительным работам и сократить сроки реализации проекта. Благодаря новому продукту кредитные средства стали доступнее для инвесторов, так как теперь застройщики могут получить финансирование для каждого этапа редевелопмента территории", – сообщил заммэра.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников подчеркнул, что организация поддерживает инициативы столичного правительства. Благодаря реализации идеи московский Сбер предоставил корпоративным клиентам в сфере девелопмента более 1,7 триллиона рублей проектного финансирования. На эти средства в городе строятся жилые, коммерческие и другие объекты.

Между тем в рамках программы КРТ Сбер утвердил финансирование трех проектов. Банк предоставил застройщикам 74 миллиарда рублей.

Общий срок проектного финансирования определяется договором о комплексном развитии территории, но не более 15 лет. Финансирование каждого этапа ведется не более семи лет. Срок кредитов под общую прибыль составляет до трех лет.

Руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что к программе КРТ присоединяются все больше инвесторов. Он также высказал уверенность, что проектное финансирование будет полезным для компаний из регионов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что число проектов КРТ в Москве увеличилось до 228. Площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составляет около 2,7 тысячи гектаров. Благодаря реализации проектов КРТ москвичи получат не меньше 675 тысяч новых рабочих мест.



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