Еще один участок в бывшей промзоне Хапиловка реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще один неэффективно используемый участок бывшей промзоны Хапиловка на востоке Москвы будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет об участке площадью 4,8 гектара, расположенном в районах Преображенское и Соколиная Гора. Благодаря реконструкции город сможет получить здесь свыше 250 рабочих мест, сказал Ефимов.

"Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта может составить не менее 128 миллионов рублей", – рассказал он.

Здесь должны появиться коммунальные базы площадью 15 590 квадратных метров. Также там благоустроят прилегающую к участку территорию и устроят улично-дорожную сеть, уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Сейчас на территории возле станции метро "Семеновская" находятся старые склады, административно-технические строения, магазины, автосервис и автостоянка.

О планах комплексного развития участок бывшей промзоны Хапиловка сообщил Сергей Собянин в начале ноября 2023 года. По словам мэра Москвы, на части площади запланирована жилая застройка.

До этого Ефимов подчеркивал, что проекты КРТ участков бывшей промзоны будут реализованы городскими операторами. Реорганизацию участков проведут в течение пяти лет.

Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве