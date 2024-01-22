Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году количество проектов, реализующихся в рамках комплексного развития территорий (КРТ), достигло 228. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в настоящее время площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составляет около 2,7 тысячи гектаров. Столичные специалисты поэтапно приводят их в порядок, продолжил Собянин, отметив, что в рамках КРТ работники возводят новые комфортные кварталы с социальными объектами, деловыми центрами и производствами.



"Неиспользуемые и фактически заброшенные территории становятся привлекательными для девелоперов и бизнесменов. Благодаря реализации проектов КРТ москвичи получат не меньше 675 тысяч новых рабочих мест", – написал мэр.

Вместе с тем он добавил, что специалисты намерены возвести свыше 23 миллионов "квадратов" жилья, из которых не менее 5,2 миллиона будут построены по программе реновации и для других целей.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемый участок бывшей промзоны Хапиловка на востоке Москвы будет реорганизован в рамках КРТ. Как уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, территория площадью 4,8 гектара находится в районах Преображенское и Соколиная Гора.

Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве