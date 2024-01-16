Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проекты комплексного развития трех территорий будут реализованы в столичных районах Куркино и Северное Тушино. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте старых зданий на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев возведут около 40 тысяч квадратных метров недвижимости. На указанных участках появятся жилье, общественно-деловые центры, магазины и кафе. На работу смогут устроиться порядка 570 человек.

"Уже одобрен и реализуется 61 проект комплексного развития территорий. Планируется построить больше 16 миллионов квадратных метров недвижимости и создать не меньше 165 тысяч рабочих мест", – добавил Собянин.

До этого стало известно, что три неэффективно используемых участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ. В районе возведут около 235 тысяч "квадратов" недвижимости, инвестиции в проект оцениваются в 70 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить порядка 243 миллионов рублей.

Реорганизация по программе КРТ ожидает и участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде. Там будет расширен приют для собак и кошек, а также построен ветеринарный пункт.

Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в районах Черемушки и Останкинском