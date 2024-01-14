Три участка в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три неэффективно используемых участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о земельных объектах на улицах Бунинской и Большой Почтовой. Их совокупная площадь составляет более шести гектаров.

"В течение семи лет назначенный городом оператор возведет здесь около 235 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 70 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 миллионов рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Оператор, которого определит город, сможет построить на участках более 211 тысяч квадратных метров жилья и свыше 23 тысяч "квадратов" общественно-деловых и социальных объектов. Более того, столица ожидает появления детского сада и школы на 200 и 600 человек соответственно, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Реализация проекта позволит создать в Москве 650 новых рабочих мест.

Реорганизация по программе КРТ ожидает и участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде. Там будет расширен приют для собак и кошек, а также построен ветеринарный пункт.



Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве