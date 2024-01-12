Офисный центр построят в поселении Внуковском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Новый многофункциональный офисный центр появится в поселении Внуковском Новомосковского административного округа. Проект уже утвержден, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков, в состав офисного центра войдут четыре пятиэтажных корпуса. На первом этаже каждого здания будут магазины, а выше – офисы.

Отмечается, что наружные стены сооружений утеплят с помощью теплоизоляционных материалов, а все инженерные системы будут автоматизированы. Кроме того, в зданиях установят термостатические клапаны, энергосберегающее освещение, а также водосберегающую сантехнику.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что офисный центр построят по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Он уточнил, что площадь объекта составит почти 35 тысяч квадратных метров, где создадут пять тысяч рабочих мест.

Кроме того, территорию вокруг офисного центра благоустроят и озеленят. Там обустроят проезды и тротуары, установят малые архитектурные формы и станции для зарядки электромобилей, а для людей с ограниченными возможностями здоровья сделают пешеходные пути, места для отдыха и отдельные парковочные места.

Ранее сообщалось, что в Хорошёвском районе построят офисный квартал, состоящий из трех корпусов. Их общая наземная площадь составит 89 тысяч квадратных метров. После строительства такого квартала в столице появится около девяти тысяч рабочих мест.

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