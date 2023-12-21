Строительство офисного квартала на Ходынском бульваре начнется летом 2024 года

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Офисный квартал из трех корпусов переменной этажности появится на севере столицы. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его информации, объект планируют построить по адресу Ходынский бульвар, владение 6/2 в Хорошевском районе. Общая наземная площадь корпусов составит 89 тысяч квадратных метров. Реализация проекта создаст около 9 тысяч новых рабочих мест.

Отмечается, что на первых этажах зданий откроются магазины, рестораны, кафе, фитнес-студии. Также специалисты благоустроят территорию, которая связывает бизнес-центр с ландшафтным парком "Ходынское Поле".

Бочкарев уточнил, что в настоящее время разрабатывается проектная документация для получения разрешения на строительство. Основные работы планируют начать летом следующего года.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что новые точки роста в сложившихся районах меняют качество жизни горожан. Недалеко от жилья появляются точки оказания услуг, необходимые сервисы, рабочие места.

"Градостроительная политика столицы направлена на стимулирование инвесторов к созданию таких объектов", – подвела она итог.

Между тем в ТиНАО появится пешеходный мост через реку Сосенку, который свяжет жилой квартал и офисный комплекс. Его протяженность составит 197 метров.

Культурно-деловое пространство под открытым небом и прогулочная зона протяженностью 557 метров появятся на участке Дорогомиловской набережной в столичном районе Филевский Парк к 2025 году.

Современный жилой квартал появится возле метро "Солнцево"