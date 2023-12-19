Пешеходный мост через реку Сосенку построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ТиНАО появится пешеходный мост через реку Сосенку, который свяжет жилой квартал и офисный комплекс. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность моста в виде волнообразной дуги с прозрачным навесом составит 197 метров. Он разместится над поверхностью воды на высоте пять метров.

"Помимо связи жилой и деловой части района Прокшино, жители получат безопасный пешеходный маршрут до одноименной станции Сокольнической линии метро", – сообщил Бочкарев.

Отделку пешеходной зоны моста выполнят из древесно-полимерного композита "под дерево". Перед мостов благоустроят прогулочную зону. Более того, в середине объекта создадут две смотровые площадки.

Реализацией проекта займется группа компаний "А101". Сейчас она строит жилой район и бизнес-квартал "Прокшино". В эксплуатацию уже ввели 12 корпусов.

Ранее стало известно, что осенью 2023 года в Москве оборудовали более 150 новых пешеходных переходов. Вместе с этим в городе появились 5,5 тысячи мест для парковки и островки безопасности у 95 зебр.

