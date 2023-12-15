Свыше 150 новых пешеходных переходов оборудовали осенью в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 150 новых пешеходных переходов, 5,5 тысячи мест для парковки, островки безопасности у 95 зебр обустроили этой осенью в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, на перекрестке Куркинского шоссе и Ландышевой улицы специалисты сделали диагональные пешеходные переходы, которые регулируются светофорами. Благодаря этому жители района Куркино могут безопаснее и быстрее дойти до дома, школы, иных соцобъектов.

Дорожные кураторы ЦОДД проектируют изменения, чтобы передвигаться по Москве было еще безопаснее и комфортнее для пешеходов, пассажиров городского транспорта, водителей, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что работа над повышением удобства и безопасности передвижения ведется по поручению Сергея Собянина.

Ранее мэр уточнил, что в столице активно ведутся работы по развитию городской инфраструктуры. В частности, в северо-восточной части города проводится капитальный ремонт трамвайных путей.

Помимо этого, в следующем году построят пешеходный переход в районе перекрестка Ереванской и Каспийской улиц. Всего до конца 2026 года планируется построить 12 надземных и подземных пешеходных переходов.

Уже 600 перекрестков в Москве передали под управление ИИ