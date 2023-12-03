03 декабря, 16:47Мэр Москвы
Собянин рассказал о работах по развитию городской инфраструктуры
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице активно ведутся работы по развитию городской инфраструктуры. Сергей Собянин рассказал о реализуемых проектах в телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что в северо-восточной части города проводится капитальный ремонт трамвайных путей. Также одобрен проект ремонта участка в Останкинском районе вдоль Продольного проезда.
"В районе Косино-Ухтомский улучшили условия проезда по Косинскому шоссе на перекрестке с Салтыковской улицей в сторону области. В Кунцеве будет реконструирован участок Ельнинской улицы до Ярцевской", – говорится в его публикации.
Кроме того, мэр рассказал, что новое пространство для отдыха планируют обустроить в Хорошево-Мневниках. Речь идет о территории между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного.
Ранее сообщалось, что на станции Тестовская в районе делового центра "Москва-Сити" появится сеть подземных переходов для соединения первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4). Всего построят два тоннеля и реконструируют один.
Помимо этого, в следующем году построят пешеходный переход в районе перекрестка Ереванской и Каспийской улиц. Всего до конца 2026 года планируется построить 12 надземных и подземных пешеходных переходов.
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