Еще 12 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 2026 года в Москве построят еще 12 пешеходных надземных и подземных переходов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Порядка пяти подземных переходов построят под путями Московских центральных диаметров (МЦД): на улицах Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении улицы Каспийской с улицами Медиков и Ереванской.

Надземные сооружения появятся в районе северного дублера Кутузовского проспекта и железнодорожных путей Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД).

"Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам", – приводят слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Надземный переход также построят в районе центра "Москва-Сити". Он соединит комплекс с общественной зоной для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Аналогичное сооружение возведут на улице Бутырский Вал.

Помимо этого, в столице возведут три пешеходных моста. Два станут частью прогулочного маршрута между Болотной, Крымской, Госпитальной и Рубцовской набережной, еще один пройдет через Нагатинский затон.

Ранее сообщалось, что в районе пересечения улиц Полоцкой и Гвардейской в Кунцеве завершено строительство пешеходного перехода через пути МЦД-1. Протяженность перехода составляет 118 метров. Он позволит горожанам безопасно пересекать железнодорожные пути и участок строящейся дорожной магистрали.



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