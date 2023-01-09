В районе Москворечье-Сабурово построят съезд с участка МСД на Каширское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дорожный съезд построят с участка Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новая многоуровневая развязка обеспечит съезд с Юго-Восточной хорды в сторону МКАД. Также строители устроят боковую дорогу вдоль Каширского шоссе к Шипиловскому проезду и улице Борисовские Пруды. Работы будут вестись за счет городского бюджета.

По словам Бочкарева, правоповоротный съезд с Юго-Восточной хорды на Каширское шоссе протянется на 800 метров, ширина дорожного полотна на этом участке составит от 5 до 11 метров. Здесь организуют одну остановку для общественного транспорта.

Боковой проезд вдоль Каширского шоссе протяженностью 255 метров обеспечит выезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские пруды, Шипиловский проезд и разворот в сторону центра Москвы.

Также планируется реконструировать подземный пешеходный переход через Каширское шоссе вблизи дома 57, корпуса 1. Строители проложат новые инженерные коммуникации, в том числе сети теплоснабжения, водостока и освещения.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что ведомство выдало соответствующее разрешение на строительство дорожного съезда.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что процесс строительства эстакады – съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД завершен на 70%.

Уточнялось, что возведение объекта осуществляется в рамках строительства южного участка МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Он будет включать в себя 10,4 километра новых дорог, в том числе четыре эстакадных съезда и 1,5-километровую эстакаду через Волгоградский проспект, которая станет одной из самых длинных эстакад участка.



Москвичи и жители Подмосковья смогут ездить по МСД бесплатно

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