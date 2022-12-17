10:39Город
Завершено строительство участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе – Бочкарев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты завершили первый этап строительства участка Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Благодаря скоростной магистрали без светофоров значительно улучшится транспортная доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец и Балашихи", – рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Он также добавил, что в перспективе северный участок МСД обеспечит выезд на трассу Москва – Казань.
Общая протяженность достроенной части автодороги составляет порядка восьми километров. К настоящему времени там уже оборудовали карманы для общественного транспорта, установили шумозащитные экраны.
В свою очередь глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что после всех работ специалисты проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство эстакады-съезда, которая соединит Южную рокаду и Московский скоростной диаметр на юге столицы, завершено на 80%. По итогам работ будет построено и реконструировано 9,3 километра дороги.
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