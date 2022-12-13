Путин открыл движение по трем участкам трассы М-12

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Владимир Путин дистанционно открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях.

"Сегодня в самых разных регионах страны мы открываем транспортные объекты. В составе коридора "Запад – Восток" в эксплуатацию будут введены три участка трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург: два в Свердловской области и еще один во Владимирской области", – сказал президент России.

Участие в церемонии запуска транспортного движения по трем участкам трассы также приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

В пресс-службе "Автодора" объяснили, что запуск движения по четырехполосному участку во Владимирской области обеспечит проезд от пересечения скоростной автомобильной дороги М12 с автодорогой М7 Волга до деревни Столбищи Собинского района. Это позволит сократить время в пути от Москвы до Владимира на час.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тысяч рублей. Указанная стоимость может быть снижена за счет скидки в 15%. Цена за километр будет определяться в зависимости от участка.

До этого Сергей Собянин назвал южный участок МСД самым сложным проектом в Москве. ОН пояснил, что этот участок практически весь "висит в воздухе" из-за многочисленных железных и автомобильных дорог. Благодаря реализации проекта МСД снизится нагрузка на МКАД и ТТК.

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