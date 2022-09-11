Свыше 30 километров дорог построили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве с начала текущего года построили более 30 километров дорог, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день в столице построили 30,8 километра новых дорог, 10 эстакад, путепроводов, тоннелей и мостов", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что ко Дню города в Москве открыли ряд ключевых дорожных объектов, среди которых путепровод на МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля, транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе и участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино. Также был открыт участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что на всех этапах строящиеся объекты проверяло профильное управление по надзору за объектами дорожно-мостового строительства.

По его словам, в проверочных мероприятиях участвовали и специалисты Центра экспертиз в строительстве (ГБУ ЦЭИИС). Они проверяли прочность материалов в подпорных стенах, брали пробы дорожного покрытия, чтобы гарантировать качество сданных сооружений.

10 сентября Сергей Собянин и Владимир Путин открыли участок от Ярославского до Дмитровского шоссе МСД. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Ввод в эксплуатацию трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе стал последним звеном в строительстве основного участка МСД. Протяженность основного участка МСД составляет порядка 40 километров.

С субботы бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М-1 на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке города.