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Москва 24

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Город

07:41

Около 70 км барьерных ограждений восстановили в Москве с начала года

городдороги

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С начала года в Москве отремонтировали и заменили около 70 километров барьерных ограждений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, на Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.

По его словам, конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, а также не допустить выезда машины на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов и парков, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве обновили большую часть дорожной разметки

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