Бочкарев: новая дорога от ТТК до МСД будет иметь 15 съездов на районные улицы и проезды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новую дорогу, которая свяжет ТТК и Московский скоростной диаметр (МСД), максимально интегрируют в общегородскую дорожную сеть. На трассе планируют построить 15 съездов на районные улицы и проезды, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проектом новой трассы предусмотрено строительство дополнительных съездов на МСД, ТТК, проспект Мира, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи, Огородный проезд, а также на улицу Валаамскую, Веткина, Гиляровского, Руставели, Фонвизина и Шереметьевскую, Водопроводный переулок и местные проезды", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Заммэра уточнил, что всего в рамках проекта планируется построить и реконструировать около 15 километров дорог, а также обустроить 2,4 километра велодорожек.

В свою очередь, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская отметила, что также планируется возвести подъездную дорогу с парковкой большегрузов для предприятий.

"А для организации движения пассажирского транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку со зданием конечной станции. Также вблизи "ТПУ Рижская" появятся дополнительные светофоры, наземные пешеходные переходы и парковки такси", – рассказала Княжевская.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что после завершения строительства Московского скоростного диаметра (МСД) жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.

Собянин отметил, что строительство основного участка МСД планируется завершить уже ближайшей осенью, а южного участка – в следующем году.