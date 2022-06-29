Собянин утвердил проект развития дорожной сети в трех районах столицы

10:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети в районах Ново-Переделкино, Солнцево на западе столицы и поселении Московский в ТиНАО.
"Правительство Москвы утвердило проект развития улично-дорожной сети в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Проект предусматривает строительство 7,4 километра дорог, которые обеспечат выезд с Родниковой улицы на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, развитие улично-дорожной сети позволит улучшить транспортную ситуацию в районе ледового дворца "Арктика", горнолыжного склона "Ново-Переделкино", строящегося велодрома и находящихся поблизости офисных центров и промышленных предприятий.
В мэрии пояснили, что вдоль восточной границы горнолыжного склона будет построен Проектируемый проезд № 6662, а также путепровод, соединяющий новую улицу с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, и круговая развязка со съездом на Родниковую улицу. Также вдоль западной и северной границ горнолыжного склона будут построены Проектируемые проезды № 635 и 6522.
Кроме того, в рамках проекта будет проведена реконструкция Староорловской улицы и Бархатного переулка, который свяжет свяжет Староорловскую и Новоорловскую улицы.
"По новым улицам организуют движение городского пассажирского транспорта, установят светофоры и современные остановочные пункты. Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся удобные пешеходные и велодорожки, наземные переходы и автостоянки", – указано в материале.
Ожидается, что строительство новых дорог улучшит транспортное обслуживание порядка 300 тысяч жителей районов Солнцево, Ново-Переделкино и поселения Московский.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%. По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.
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