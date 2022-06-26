За 11 лет в Москве привели в порядок 36 набережных – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства столичных набережных. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Долгое время большая часть берегов Москвы-реки – почти 200 километров – была или не благоустроена, или недоступна для горожан. За последние 11 лет мы привели в порядок 36 набережных", – заявил мэр.

По словам Собянина, набережные объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Пример такого маршрута – дорога от Таганской до комплекса "Москва-Сити".

За прошлый год в столице благоустроили четыре набережных острова Балчуг: Софийскую, Космодамианскую, Раушскую и Садовническую. Кроме того, был открыт участок набережной Марка Шагала в бывшей промзоне ЗИЛ.

Проект реконструкции столичных набережных стартовал в 2013 году. Была обновлена Крымская набережная, где появился ландшафтный парк с беговыми и велосипедными дорожками, а также сухой фонтан и вернисаж.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о формировании общественного пространства со спортивными и детскими площадками в районе строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинский Затон".