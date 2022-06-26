Зона отдыха появится на территории ТПУ "Нагатинский Затон"

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Общественное пространство со спортивными и детскими площадками оборудуют в районе строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинский Затон". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, благоустройство затронет территорию у станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии, набережную Нагатинского затона и зеленую зону рядом с ней.

"Здесь появятся: велосипедная дорожка, беговой маршрут, видовые площадки, оборудованные скамьями на подвесах, скамьями-амфитеатрами, велопарковками. Высадят крупномерные деревья, красивоцветущие и хвойные кустарники, цветники из многолетников", – отметил представитель мэрии.

Возле станции "Нагатинский Затон" уложат газон и высадят деревья. Кроме того, планируется замостить дорожки гранитной плиткой и установить малые архитектурные формы. Будут обновлены системы уличного освещения.

В июне началось благоустройство территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Славянский бульвар". Специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, расширят пешеходную зону и установят более 130 фонарей.