Стартовало благоустройство территории возле станции МЦД-4 Внуково

10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 Внуково, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.
Работы пройдут на участке Внуковского шоссе между домами №№ 25-41 от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе, на внутреннем проезде к жилой застройке.
Для безопасности пешеходов и водителей там выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Организованы удобные проходы.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, перед властями стоит задача сделать комфортный маршрут к новой станции.
"Проект благоустройства этой территории разрабатывался с учетом увеличения пассажирского и пешеходного потоков. Воздушные кабельные линии уберем под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, выполним реконструкцию существующей системы водостока, расширим тротуары, заменим асфальтобетонное покрытие на проезжей части, обустроим парковки", – рассказал он.
Также в рамках благоустройства появятся пешеходные переходы с опорами контрастного освещения в районе станции. На пересечении Внуковского шоссе и улицы Григория Александрова установят светофор.
Возле станции возведут два современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Там полностью обновят систему освещения. Для надежного электроснабжения территории предусмотрено устройство блочно-распределительного пункта.
Всю территорию дополнительно озеленят. Завершить основные работы планируется до конца этого года.
Ранее сообщалось, что комфортный маршрут для пешеходов появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево.
В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд. В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами.
До этого стало известно, что до конца текущего года планируется также благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.
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