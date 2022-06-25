Стартовало благоустройство территории возле станции МЦД-4 Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 Внуково, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Работы пройдут на участке Внуковского шоссе между домами №№ 25-41 от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе, на внутреннем проезде к жилой застройке.

Для безопасности пешеходов и водителей там выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Организованы удобные проходы.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, перед властями стоит задача сделать комфортный маршрут к новой станции.

"Проект благоустройства этой территории разрабатывался с учетом увеличения пассажирского и пешеходного потоков. Воздушные кабельные линии уберем под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, выполним реконструкцию существующей системы водостока, расширим тротуары, заменим асфальтобетонное покрытие на проезжей части, обустроим парковки", – рассказал он.

Также в рамках благоустройства появятся пешеходные переходы с опорами контрастного освещения в районе станции. На пересечении Внуковского шоссе и улицы Григория Александрова установят светофор.

Возле станции возведут два современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Там полностью обновят систему освещения. Для надежного электроснабжения территории предусмотрено устройство блочно-распределительного пункта.

Всю территорию дополнительно озеленят. Завершить основные работы планируется до конца этого года.

Ранее сообщалось, что комфортный маршрут для пешеходов появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево.

В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд. В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами.

До этого стало известно, что до конца текущего года планируется также благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.

