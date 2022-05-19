Благоустройство территории у станции БКЛ "Каширская" началось в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Пешеходный маршрут появится от станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро до музея-заповедника "Коломенское", сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Также в рамках благоустройства специалисты приведут в порядок сквер на другой стороне Каширского шоссе. В частности, будут приведены в порядок тротуары, покрытие проезжей части и дорожек, установлены два остановочных павильона и обновлено уличное освещение.

"С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их комфортными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города", – отметил заместитель мэра Петр Бирюков.

В зоне работ уже выставили ограждения с сигнальными лампами, установили временные дорожные знаки, информационные баннеры, а также организовали удобные и безопасные проходы.

Ранее сообщалось, что в рекреационном центре "Двор в лесу" на окраине Битцевского леса начались работы по устройству скейт-парка, который войдет в состав буферной зоны вокруг парковой территории. Площадь территории рекреационного центра превышает гектар.

