Благоустройство территории у станции БКЛ "Каширская" началось в Москве

12:03
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Пешеходный маршрут появится от станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро до музея-заповедника "Коломенское", сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Также в рамках благоустройства специалисты приведут в порядок сквер на другой стороне Каширского шоссе. В частности, будут приведены в порядок тротуары, покрытие проезжей части и дорожек, установлены два остановочных павильона и обновлено уличное освещение.
"С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их комфортными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города", – отметил заместитель мэра Петр Бирюков.
В зоне работ уже выставили ограждения с сигнальными лампами, установили временные дорожные знаки, информационные баннеры, а также организовали удобные и безопасные проходы.
Ранее сообщалось, что в рекреационном центре "Двор в лесу" на окраине Битцевского леса начались работы по устройству скейт-парка, который войдет в состав буферной зоны вокруг парковой территории. Площадь территории рекреационного центра превышает гектар.
Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская"
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