Современная набережная с амфитеатром у воды и смотровой площадкой появится в Москве

16:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Современная набережная с амфитеатром у воды, смотровой площадкой и пунктами велопроката появится в столичном районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, вдоль Москвы-реки продолжают создаваться современные общественные пространства.
"Очередная благоустроенная территория появится на набережной от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского каскадного парка. Здесь планируется построить амфитеатр у воды и смотровую площадку, детские и спортивные площадки, кафе и павильоны проката", – отметил Бочкарев.
Он рассказал, что смотровую площадку обустроят рядом с Сабуровскими мостами, а к самой воде будет спускаться ступенями амфитеатр.
В свою очередь главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что проект планировки территории является частью комплексной программы благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки.
По его словам, на набережной появятся велосипедные и беговые дорожки, кафе, прокат, детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустройства составит 18,5 гектара. Там высадят многолетние растения, установят малые архитектурные формы в эко-стиле, максимально приближенном к природному ландшафту.
Проект планировки также предполагает строительство многоуровневого паркинга площадью около 2 тысяч квадратных метров вблизи станции Москворечье МЦД-2. Вдоль внутриквартальных проездов появятся парковочные места для автомобилей.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки в столичном районе Москворечье-Сабурово. В рамках проекта с помощью габионов планируется укрепить берег реки. Вблизи Сабуровских железнодорожных мостов предусмотрено создание смотровой площадки.
Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки в ЮАО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: