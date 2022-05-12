Современная набережная с амфитеатром у воды и смотровой площадкой появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современная набережная с амфитеатром у воды, смотровой площадкой и пунктами велопроката появится в столичном районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, вдоль Москвы-реки продолжают создаваться современные общественные пространства.

"Очередная благоустроенная территория появится на набережной от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского каскадного парка. Здесь планируется построить амфитеатр у воды и смотровую площадку, детские и спортивные площадки, кафе и павильоны проката", – отметил Бочкарев.

Он рассказал, что смотровую площадку обустроят рядом с Сабуровскими мостами, а к самой воде будет спускаться ступенями амфитеатр.

В свою очередь главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что проект планировки территории является частью комплексной программы благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки.

По его словам, на набережной появятся велосипедные и беговые дорожки, кафе, прокат, детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустройства составит 18,5 гектара. Там высадят многолетние растения, установят малые архитектурные формы в эко-стиле, максимально приближенном к природному ландшафту.

Проект планировки также предполагает строительство многоуровневого паркинга площадью около 2 тысяч квадратных метров вблизи станции Москворечье МЦД-2. Вдоль внутриквартальных проездов появятся парковочные места для автомобилей.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки в столичном районе Москворечье-Сабурово. В рамках проекта с помощью габионов планируется укрепить берег реки. Вблизи Сабуровских железнодорожных мостов предусмотрено создание смотровой площадки.