Благоустройство исторических переулков началось в районах Арбат и Хамовники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты начали благоустройство 18 переулков в районах Арбат и Хамовники, которое станет продолжением проектов по обновлению кварталов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут в переулках Сивцев Вражек, Денежном, Глазовском, Плотникове, Гагаринском, Большом Афанасьевском, Чертольском, Большом Левшинском, Большом и Малом Могильцевском, Староконюшенном, Хрущевском, Нащокинском, Большом и Малом Власьевском, Чистом, Пречистенском и Кривоарбатском.

"Все мероприятия проведем максимально бережно, наша главная задача – добавить территории комфорта и функциональности", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Для безопасности горожан временно выставят ограждения, дорожные знаки и информационные баннеры. В переулках уже заменили водопроводные и канализационные сети протяженностью 4,8 тысячи метров, теперь идут работы по замене покрытия тротуаров и опор освещения.

"В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений", – добавил Бирюков.

Специалисты поменяют покрытие проезжей части, оборудуют более 60 велопарковок, установят более 500 фонарей и декоративную подсветку, а также поставят почти 250 скамеек и 25 информационных стел, разобьют газоны общей площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров.

"Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", – отметил заммэра.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что набережную Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ украсили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников. Также на набережной появилась велодорожка и беговая дорожка с резиновым покрытием.

