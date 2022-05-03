Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве высадили 4,6 миллиона саженцев виолы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в общей сложности к началу июня городские клумбы украсят более 35 миллионов однолетних растений. После этого в столице начнется высадка многолетних цветов, в числе которых розы и пионы.

Отмечается, что поэтапная высадка растений позволяет городским цветникам радовать жителей и гостей Москвы до поздней осени.

"Всего весной и летом город будут украшать более 55 миллионов различных однолетних и многолетних растений. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров", – подчеркнул Бирюков.

Самые большие и красивые цветники, по информации пресс-службы комплекса городского хозяйства, традиционно оформят на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте, а также в парке Победы на Поклонной горе.

Ранее на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела первая сакура. Речь идет о вишне Саржента (Prunus sargentii), также известной как вишня сахалинская. Она отличается нежными розовыми цветками. Увидеть легендарное дерево посетители сада могут возле Субтропической оранжереи.