Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве высадили 4,6 миллиона саженцев виолы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в общей сложности к началу июня городские клумбы украсят более 35 миллионов однолетних растений. После этого в столице начнется высадка многолетних цветов, в числе которых розы и пионы.
Отмечается, что поэтапная высадка растений позволяет городским цветникам радовать жителей и гостей Москвы до поздней осени.
"Всего весной и летом город будут украшать более 55 миллионов различных однолетних и многолетних растений. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров", – подчеркнул Бирюков.
Самые большие и красивые цветники, по информации пресс-службы комплекса городского хозяйства, традиционно оформят на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте, а также в парке Победы на Поклонной горе.
Ранее на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела первая сакура. Речь идет о вишне Саржента (Prunus sargentii), также известной как вишня сахалинская. Она отличается нежными розовыми цветками. Увидеть легендарное дерево посетители сада могут возле Субтропической оранжереи.
В парке "Северное Тушино" расцвели нарциссы
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