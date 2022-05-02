В Москве расцвели первые магнолии

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
На Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвели первые магнолии. Об этом сообщает пресс-служба сада.
Речь идет о магнолии Лебнера. На деревьях распустились бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров.
"На одном из магнолиевых участков – возле более чем 215-летнего дуба Гофмана. Дальше – больше! С каждым днем в саду будут расцветать все новые и новые магнолии. Магнолии будут цвести до конца мая", – говорится в сообщении.
Участки с магнолиями находятся между Зеркальным каналом и более чем 215-летним дубом Гофмана и недалеко от сакуры у оранжерейного комплекса.
Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел шафран. Это многолетние крокусы из рода ирисовых. Первые подснежники распустились в "Аптекарском огороде" еще в феврале. А 18 марта стало известно, что в оранжереях расцвели первые нарциссы, гиацинты, тюльпаны.
XXI Весенний фестиваль цветов будет проходить до 5 июня. Гости парка смогут увидеть более 100 тысяч тюльпанов, а также черемуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.
В "Аптекарском огороде" зацвела пролеска двулистная
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