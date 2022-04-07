Фестиваль "Цветочный джем" получил премию "Событие года"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Московский фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" одержал победу в номинации "Лучший городской праздник" национальной премии событийной индустрии "Событие года". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году для фестиваля "Цветочный джем" на площадках в центре города было построено 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5,5 тысячи квадратных метров. Их разработали специалисты мирового уровня. Сады разместили в знаковых местах, которые знают и любят москвичи и гости города", – говорится в материале.

В ходе проведения фестиваля в прошлом году одной из особенных локаций стал Тверской бульвар. Там было разбито сразу четыре оригинальных сада. А в Новопушкинском сквере можно было увидеть разноуровневый сад "Геометрия природы".

После завершения фестиваля "Цветочный джем" временные сады демонтировали, а порядка 60 тысяч кустарников, цветов и деревьев перевезли на новые постоянные места.

Ранее сообщалось, что "Цветочный джем" победил в конкурсе "Лучшие места и события" по версии российского информационно-развлекательного портала KUDAGO. Руководитель столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отмечал, что фестиваль "Цветочный джем" и проекты, которые украшают Москву в рамках его проведения, традиционно получают высокие оценки профессионалов и пользуются большой популярностью у москвичей и туристов.

В декабре 2021 года стало известно, что два столичных проекта получили награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. В номинации "Событие года" победил фестиваль "Цветочный джем", а награды в номинации "Лучший выставочный сад" удостоился проект "Сад водных растений".