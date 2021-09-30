Почти 14 млн тюльпанов украсят столицу весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве до первых заморозков высадят луковицы тюльпанов, которые распустятся весной 2022 года. Цветы украсят улицы, набережные, площади, скверы и парки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Запланирована высадка почти 14 миллионов тюльпанов, работы завершатся в октябре. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – приводятся в сообщении слова заммэра города Петра Бирюкова.

Специалисты высадят разные сорта тюльпанов, в том числе "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и нежно-розовый "Шуга Лав".

Для защиты луковиц от сильных морозов клумбы будут декорированы разноцветной древесной щепкой.

Ранее сообщалось, что около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства на четырех набережных острова Балчуг, Садовнической улице и в Репинском сквере.

