Более 2,2 тыс дворов благоустроят в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Будущее благоустройство дворов связано с изменением требований к обустройству детских площадок, появлением новых архитектурных форм и желанием жителей заниматься физической активностью рядом с домом.

"По истечении межремонтных сроков обновляем дворовые территории и устанавливаем новые элементы инфраструктуры по просьбам жителей", – говорится в сообщении.

В рамках благоустройства будет улучшена дорожно-тропиночная сеть, специалисты поменяют асфальтобетонное покрытие междворовых проездов, отремонтируют детские и спортивные площадки и создадут новые. Также будут установлены комфортные скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. Дополнительно планируют озеленить территории.

Также по просьбам жителей сделают дополнительную инфраструктуру там, где это возможно. Среди объектов планируется установить воркаут-площадки, спортивные поля, столы для пинг-понга, фонтаны и декоративные фигуры.

Ранее Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади. По словам градоначальника, эти работы были самым большим долгостроем Москвы. Он уточнил, что на протяжении многих лет здесь была яма, на которую жаловались граждане.