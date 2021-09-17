Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр столицы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади.

По словам градоначальника, работы на Павелецкой были самым большим долгостроем Москвы. Он уточнил, что на протяжении многих лет здесь была яма, на которую жаловались граждане.

"Мы три года тому назад изъяли у владельцев, которые не работали над этой территорией, нашелся новый инвестор – компания "ПИК", создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел", – отметил Собянин.

Отмечается, что были реконструированы трамвайные пути, изменена схема движения транспорта рядом с площадью.

"Самое главное – здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие микрорайоны и будет такой гордостью нашего города, по сути дела, одним из самых лучших и современных мест и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функционального наполнения", – заявил мэр столицы.

Кроме того, он высказал предложение создать в зимнее время года каток и поставить новогоднюю елку.

Также Собянин выразил надежду, что вторая часть проекта с торгово-развлекательным центром будет закончена в ближайшее время.

Ранее мэр рассказал о завершении строительства еще трех станций БКЛ метро. В четверг, 16 сентября, провели технический пуск юго-западного участка от "Давыдкова" до "Проспекта Вернадского". Специалисты проверили, как работает оборудование и все ли готово к приему первых пассажиров.