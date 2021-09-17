Парк Летчиков-испытателей благоустроили на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В районе Тропарево-Никулино на западе Москвы завершились работы по благоустройству парка Летчиков-испытателей, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сделали комфортные для отдыха площадки со скамейками под навесами, установили большие круговые качели, обновили дорожно-тропиночную сеть, установили новые опоры освещения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в парке высадили более 3 тысяч кустарников, привели в порядок газоны и разбили цветники, а также реконструировали площадку для выгула собак.
"Отремонтировали детские площадки в парке и прилегающих дворах. На них появились горки, качели-гнезда, канатные комплексы, песочницы", – добавляется в сообщении.
Отмечается, что при разработке концепции благоустройства парка было учтено мнение участников проекта "Активный гражданин".
Парк расположился на месте бывшего учебного аэродрома. Там установлены солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптура стрижей.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Отрадное появится площадка для автомодельного спорта с трассой протяженностью более 150 метров.
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