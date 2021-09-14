Территорию у станции БКЛ "Проспект Вернадского" благоустроили

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Основные работы по благоустройству территории вблизи станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершены, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать это пространство комфортным как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. После благоустройства прилегающая к метро территория стала удобной и функциональной, появился новый пешеходный маршрут, который связал парк 50-летия Октября со станцией БКЛ "Проспект Вернадского", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
В прошлом году работы затронули улицу Коштоянца, улицу Семенова-Тян-Шанского, участок улицы Михаила Певцова и территорию перед бизнес-центром "Вернадский" на проспекте Вернадского. В этом году специалисты благоустроили общественное пространство на улице Удальцова. Они обновили пешеходные дорожки, покрытие проезжей части и тротуаров, а также убрали под землю воздушные кабельные линии.
Кроме того, на улице было установлено более 100 лавочек и урн, 265 фонарей с энергосберегающими светильниками и новые опоры контрастного освещения у пешеходных переходов.
"На территории, прилегающей к метро, разбили 6,8 гектара газона и высадили 5,5 тысячи кустов кизильника. Завершается монтаж девяти современных остановочных павильонов, в которых можно будет укрыться от непогоды, зарядить телефон и подключиться к сети Wi-Fi", – уточнил Бирюков.
Также, по его словам, на улицах Коштоянца и Семенова-Тян-Шанского в ближайшее время завершится строительство трех детских площадок.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы завершили благоустройство сквера у пруда Марс. Там появились три детские площадки с горками, канатами, качелями и каруселями и четыре спортивные площадки с тренажерами и турниками.
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