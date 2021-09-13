Новое общественное пространство появилось на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере столицы около Амбулаторного пруда создали новое общественное пространство на месте хаотичной парковки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рядом с прудом сделали прогулочную аллею, обновили спортивную и детскую площадки, кроме того, создали четыре игровые зоны для детей разных возрастов, специальные площадки для уличной игры в панна-футбол и занятий воркаутом.

Особенность нового пространства – необычные скамьи в виде турбин двигателя самолета Як, которые в темное время суток могут подсвечиваться. Украсили пруд три плавающих фонтана с подсветкой. На прилегающей территории дополнительно высадили более 80 деревьев.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы завершили благоустройство сквера у пруда Марс. Там появились три детские площадки с горками, канатами, качелями и каруселями и четыре спортивные площадки с тренажерами и турниками.