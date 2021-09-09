Четыре теннисных корта появятся в пойме реки Чермянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В пойме реки Чермянки обустроят четыре новых теннисных корта, которые войдут в ансамбль спортивного кластера будущего парка "Яуза", говорится в материале, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что специалисты уже установили ограждения и подготовили основание под укладку верхнего покрытия.
Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Сергей Мельников уточнил, что все четыре корта будут одного размера – 23,77 на 10,97 метра.
"В качестве финишного слоя используют специальное покрытие типа Hard. Это неприхотливая универсальная и многослойная поверхность на основе акриловых смол. Покрытие очень легко ремонтируется, обеспечивает хороший отскок мяча, поглощает удары стопы, исключает световые блики и обеспечивает хорошую видимость мяча", – приводятся в материале слова Мельникова.
Также там обустроят раздевалки и санузлы, по всему периметру установят фонари для игр в темное время суток и смонтируют специальную подпорную стенку для игры в одиночный теннис, а также трибуны на 400 человек.
Завершить реконструкцию теннисных кортов планируют до конца сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянки обустроят площадку для игры в хоккей и мини-футбол. Площадь объекта составит порядка 1 130 квадратных метров. Его разместят на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Готовый спортивный объект войдет в состав спортивного кластера и будет работать круглогодично.
Сеть спортивных объектов станет частью территории будущего парка "Яуза". Общая площадь благоустройства зеленой территории составит 49,1 гектара.
"Парк "Яуза" благоустраивают с учетом пожеланий москвичей
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