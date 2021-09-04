Площадку для игры в хоккей и мини-футбол построят в пойме реки Чермянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадку для игры в хоккей и мини-футбол обустроят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь объекта составит порядка 1 130 квадратных метров. Его разместят на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

На данный момент завершены основные земляные работы, а также подготовлена технологическая плита с трубопроводами для хладоносителя. Рабочие уже провели тест системы охлаждения и установили ограничительные борта площадки.

Монтажные работы на объекте готовятся завершить в нынешнем квартале 2021 года. Рядом с площадкой также появятся павильоны с раздевалками и пунктами проката инвентаря и трибуны примерно на тысячу зрителей.

Готовый спортивный объект войдет в состав спортивного кластера в пойме реки Чермянки и будет работать круглогодично – зимой площадку будут заливать льдом, а летом разместят искусственный газон.

Сеть спортивных объектов станет частью территории будущего парка "Яуза". Общая площадь благоустройства зеленой территории составит 49,1 гектара.