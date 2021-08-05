Пруд в пойме реки Чермянки приведут в порядок

07:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пруд в столичном районе Отрадное приведут в порядок в рамках комплексного благоустройства и озеленения поймы реки Чермянки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Водоем находится на Козеевском ручье (правый приток Чермянки). В его центре располагается естественный остров, где произрастают белая ива и кустарники.
"Во время работ естественный остров сохранят, здесь смогут гнездиться водоплавающие птицы. На протоках вдоль южного и северного берегов обустроят зоны мелководья", – рассказали в департаменте капитального ремонта Москвы.
По данным ведомства, в зонах мелководья обустроят биоплато, то есть живой фильтр со специальными водными растениями. Кроме того, пруд оборудуют габионным очистным сооружением – воду будут очищать микроорганизмы на корнях водных растений. Дополнительно водоем оснастят системой циркуляции воды.
Возле пруда в пойме Чермянки положат деревянный настил, соединенный с дорожками в парке. Кроме того, там появятся четыре видовые террасы.
Работы планируется завершить в третьем квартале 2021 года. Благоустройство проводится в рамках создания парка "Яуза". Эта зеленая территория суммарно займет зону размером более чем 16 километров.
Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянка началось строительство нового экоцентра. Для работы используются преимущественно природные материалы. Площадь здания составит более 1,2 тысячи квадратных метров.
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